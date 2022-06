Bericht: Indirekte Atomgespräche zwischen Iran und USA

In die festgefahrenen BemĂŒhungen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit der Regierung in Teheran kommt iranischen Medienberichten zufolge Bewegung. In den kommenden Tagen gebe es indirekte GesprĂ€che zwischen der Islamischen Republik und den USA, berichtete die iranische Nachrichtenagentur ISNA am Montag. Die Unterredungen sollten in Katar stattfinden, weil der Iran freundschaftliche Beziehungen zur Regierung in Doha unterhalte.