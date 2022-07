Umstrittene Mission: Türkei will wieder im Mittelmeer nach Gas bohren

Türkei will wieder im Mittelmeer nach Gas bohren

Die Türkei will seine umstrittenen Gasbohrungen im Mittelmeer wieder aufnehmen. Das türkische Bohrschiff "Adbulhamid Han" werde am 9. August vom Hafen Mersin im Süden des Landes zu einem Einsatz im Mittelmeer aufbrechen, erklärte das türkische Energieministerium am Dienstag.