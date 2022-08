USA töten Al-Kaida-Chef in Afghanistan

Ayman Al-Zawahiri in einem Video: Die USA wollen ihn in Kabul getötet haben.

Eine US-Regierungsmitarbeiterin sagte, die Attacke auf Al-Sawahiri sei über Monate vorbereitet worden. Er sei schließlich getötet worden, als er auf den Balkon seines Unterschlupfes in Kabul getreten sei. Zivile Opfer habe es nicht gegeben, nach US-Erkenntnissen sei lediglich Al-Sawahiri bei der Attacke ums Leben gekommen. Bei dem Einsatz seien auch keine US-Kräfte in Kabul gewesen. Sie betonte, US-Erkenntnissen zufolge hätten Mitglieder der Taliban-Führung gewusst, dass sich der Al-Kaida-Chef in Kabul aufhielt. Sie hätten damit klar gegen Vereinbarungen mit den USA verstoßen.

USA hatten Belohnung für Hinweise über Al-Sawahiri ausgesetzt

Das US-Außenministerium hatte eine Belohnung von bis zu 25 Millionen Dollar für Informationen ausgesetzt, die direkt zur Festnahme von Al-Sawahiri führten. Ein Bericht der Vereinten Nationen vom Juni 2021 deutete an, dass er sich irgendwo in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan aufhielt und möglicherweise zu gebrechlich war, um in der Propaganda erwähnt zu werden. Laut der New York Times stammt Al-Sawahiri aus einer angesehenen ägyptischen Familie. Sein Großvater, Rabia'a Al-Zawahiri, war Imam an der al-Azhar-Universität in Kairo. Sein Großonkel Abdel Rahman Azzam war der erste Sekretär der Arabischen Liga.

Al-Sawahiri war seit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf der Flucht. Er soll auch knapp einem US-Angriff in der zerklüfteten, bergigen Region Tora Bora in Afghanistan einem Angriff entkommen sein, bei dem seine Frau und seine Kinder getötet worden.

Berichte über schlechte Gesundheit von Al-Sawahiri

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Al-Sawahiri im vergangenen September – genau 20 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. In einer Videobotschaft rief er seine Anhänger damals auf, die Staaten im Westen und ihre Verbündeten im Nahen Osten zu bekämpfen. In den Jahren davor hatte es unbestätigte Gerüchte über seinen Tod gegeben. Sein genauer Aufenthaltsort war unbekannt.

Auch über seinen Gesundheitszustand wurde gerätselt. Medien berichteten 2019 unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, Sawahiri leide unter Herzproblemen. Seine Tötung kam nun überraschend. Die USA hatten ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar (rund 24,4 Millionen Euro) auf ihn ausgesetzt. Experten hatten zuletzt vermutet, dass sich Al-Sawahiri im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan versteckt.