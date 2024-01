Ein Mann in den USA hat am in der Nacht zu Mittwoch auf Youtube ein Video veröffentlicht, in dem er die angebliche Enthauptung seines Vaters beschreibt und einen menschlichen, blutverschmierten Kopf in einer Plastiktüte in die Kamera hält. "Das ist der Kopf von Mike M., ein Bundesangestellter über 20 Jahre, und mein Vater. Er ist nun für immer in der Hölle als ein Verräter an seinem Land", sagte Justin M. in dem Video.