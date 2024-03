Wenn, wie in der Netflix-Serie "Designated Survivor" mit Kiefer Sutherland gezeigt, ein Anschlag auf das Parlamentsgebäude verübt würde und die Regierungsmitglieder nicht mehr handlungsfähig wären, braucht es einen Ersatz. Dieser "vorbestimmte Überlebende" ist meistens ein Kabinettsmitglied. Dessen Name wird kurz vor der Rede veröffentlicht.

Maßnahme hat Wurzeln im Kalten Krieg

Im vergangenen Jahr war es Arbeitsminister Marty Walsh, der ausgewählt wurde, im Notfall einspringen zu müssen. "Ich wusste nicht einmal, wohin ich gebracht wurde", beschrieb er seine Erfahrung. "Gnade Gott, wenn etwas passiert, aber es gibt so einen Moment, in dem man darüber nachdenkt", sagte er der "Washington Post".

Nicht jeder ist dafür geeignet: Um im Fall der Fälle die Amtsgeschäfte übernehmen zu können, muss die Person rechtlich in der Lage sein, Präsident der Vereinigten Staaten sein zu können – also zum Beispiel in den USA geboren sein. Das Mindestalter beträgt 35 Jahre. In den meisten Fällen sind es Kabinettsmitglieder, die die Sonderrolle zugeteilt bekommen, meistens aus dem Landwirtschafts- oder Innenministerium.