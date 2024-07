Neue Details veröffentlicht FBI bestätigt: Trump wurde von Kugel am Ohr getroffen Von t-online , sic Aktualisiert am 29.07.2024 - 14:52 Uhr Lesedauer: 3 Min. Nach den Schüssen auf Donald Trump umringen Mitarbeiter des Secret Service den Ex-Präsidenten: Trump wurde bei dem Attentat vor gut zwei Wochen am Ohr verletzt. (Quelle: Gene J. Puskar/AP/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Wurde Trump tatsächlich von einer Kugel getroffen? Zunächst hatte sich der FBI-Direktor dazu nicht eindeutig geäußert. Dann aber folgte die Klarstellung seiner Behörde.

Der US-Inlandsgeheimdienst FBI bestätigt, dass Ex-US-Präsident Donald Trump bei dem versuchten Mordanschlag vor zwei Wochen von einer Kugel getroffen wurde. "Was den früheren Präsidenten Trump am Ohr traf, war eine ganze oder in kleinere Stücke zersplitterte Kugel, die aus dem Gewehr" des Schützen abgefeuert worden sei, erklärte das FBI am Freitag (Ortszeit). Zuvor hatte es diverse Spekulationen über die Art von Trumps Verletzung am Ohr gegeben.

Trump reagierte daraufhin in seinem Onlinenetzwerk Truth Social mit den Worten: "Ich vermute, das ist die beste Entschuldigung, die wir von (FBI-)Direktor (Christopher) Wray bekommen werden." Er akzeptiere sie aber vollständig.

FBI-Direktor äußerte zunächst "einige Zweifel"

Zunächst hatte sich FBI-Direktor Wray am Mittwoch nicht eindeutig geäußert, ob Donald Trump beim Attentat in Butler tatsächlich von einer Kugel getroffen wurde. "In Bezug auf den ehemaligen Präsidenten Trump gibt es einige Zweifel darüber, ob es eine Kugel oder ein Splitter war, der sein Ohr traf", erklärte Wray dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses in einer Anhörung.

Zuvor hatte der Ausschussvorsitzende Jim Jordan gefragt, ob das FBI alle abgefeuerten Kugeln berücksichtigt habe. Es sei möglich, dass eine Kugel nach einem Streifschuss an anderer Stelle gelandet wäre, so Wray. Er glaube aber, dass seine Behörde sämtliche Schüsse berücksichtigt hat.

Trump hatte unmittelbar nach dem Anschlag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social gepostet: "Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrte." Er habe ein zischendes Geräusch gehört und sofort gespürt, wie die Kugel seine Haut durchbohrt habe.

Trumps Arzt Ronny Jackson habe laut dem Nachrichtenportal "Axios" in einem Memo geschrieben, dass "die Einschussspur eine zwei Zentimeter breite Wunde hinterlassen hat, die bis zur Knorpeloberfläche des Ohrs reichte".

Täter hat Entscheidung offenbar eine Woche vor Tat getroffen

Fast zwei Wochen nach dem Attentat auf Donald Trump und dahin gehenden Ermittlungen schärft sich zudem langsam das Profil des Schützen. So ging es bei Wrays Aussage auch um die Vorbereitungen des Attentäters auf seine Tat.

Demnach könnte der 20-jährige Schütze namens Thomas Matthew Crooks den endgültigen Entschluss zu seiner Tat erst rund eine Woche vor den Schüssen gefällt haben. FBI-Chef Wray erklärte vor dem Ausschuss, dass Crooks am 6. Juli – dem Tag, an dem die Wahlkampfveranstaltung mit Trump in Butler (US-Bundesstaat Pennsylvania) angekündigt wurde – eine verräterische Suchanfrage in Google eingegeben habe. Demnach suchte Crooks an jenem Tag: "Wie weit war Oswald von Kennedy entfernt?"

Oswald ermordete John F. Kennedy

Dabei handelt es sich um eine Referenz auf das Attentat auf John F. Kennedy am 22. November 1963. Der damalige demokratische US-Präsident war damals auf Wahlkampftour in der Stadt Dallas (US-Bundesstaat Texas) in einer Autokolonne unterwegs, als er mutmaßlich von Lee Harvey Oswald erschossen wurde. Dieser feuerte wohl mehrere Schüsse aus einem Fenster im fünften Stock eines Schulbuchlagers ab, an dem die Autokolonne vorbeifuhr. Die Entfernung betrug ungefähr 80 Meter.

Zwei Tage nach seiner Verhaftung wurde Oswald in Polizeigewahrsam von Jack Ruby getötet. Um die exakten Umstände der Ermordung Kennedys kursieren bis heute zahlreiche Theorien und Verschwörungsmythen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war bei einer Wahlkampfveranstaltung am vorvergangenen Samstag in Pennsylvania angeschossen und am Ohr verletzt worden. Der Attentäter hatte vom Dach eines ungefähr 125 Meter entfernten Gebäudes auf Trump gezielt. Der Schütze wurde nach seiner Tat getötet.