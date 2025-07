Pro

Ja, Brosius-Gersdorf ist verbrannt

Frauke Brosius-Gersdorf hat am Dienstagabend vor einem Millionenpublikum bei "Markus Lanz" ihren Ruf wiederhergestellt. Sie hat Falschbehauptungen ausgeräumt, bis ins Unkenntliche verzerrte Darstellungen geradegerückt. Das ändert allerdings nichts daran: Brosius-Gersdorf ist verbrannt. Sie sollte ihre Kandidatur für den Posten als Richterin am höchsten deutschen Gericht zurückziehen.

Bitter ist das, weil es ein Einknicken vor dem Mob und ein Beugen vor der unseriösen Stimmungsmache gegen die Juristin bedeutet. Schließlich sind die Positionen von Brosius-Gersdorf legitim, juristisch gut begründet, streitbar zwar, aber in keiner Weise so extrem, wie sie Wutbrüller in den sozialen Medien und rechte Pöbelportale dargestellt haben. Die Debatte der vergangenen Wochen, die diesen Namen kaum verdient, hat aber eindrücklich gezeigt: Im Deutschland des Jahres 2025 haben die faktenfreien Wutbrüller viel Macht.

"Jetzt erst recht" darf darauf nicht die Antwort sein. Denn es gilt, ein höheres Gut zu schützen. Das höchste, das bleibt in einer immer gespalteneren Gesellschaft, in der sich ausgerechnet auch die Kanzlerpartei gerne auf Kulturkämpfe einlässt: die Unabhängigkeit der Gerichte und den Glauben an sie in der Bevölkerung.

Seit Jahren schon arbeiten Kräfte wie die AfD daran, diesen Glauben zu zerrütten, um sich selbst als rechtsstaatlich verkaufen zu können. Und in den kommenden Jahren stehen potenziell schwierige und weitreichende Entscheidungen an – zum Beispiel könnte das Gericht unter Umständen über ein AfD-Verbot verfügen.

Über Zweifel erhaben müssen die Richter am Bundesverfassungsgericht deswegen sein, immer und gerade jetzt. Brosius-Gersdorf ist das nicht mehr. Unverschuldet – und doch mit derselben Konsequenz. Ihre Amtszeit würde zwölf Jahre betragen. Jedes Urteil, an dem sie beteiligt wäre, wäre Ziel von neuen und ganz ähnlichen Angriffen.

Bleibt zu hoffen, dass Politik, Medien und Öffentlichkeit eine Lehre aus ihrem Schicksal ziehen und der nächsten Kulturkampf-Schlammschlacht mit mehr Ruhe, Fakten und Vernunft begegnen. Denn die wird mit Sicherheit kommen.