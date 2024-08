Sommerliche 26, 27 Grad sind es in diesen Tagen in Rehoboth Beach – einem Strandort im US-Bundesstaat Delaware. Kein Wunder, dass der Strand gut besucht ist. Doch zwischen den Strandbesuchern liegt auch einer der wichtigsten Männer des Landes: US-Präsident Joe Biden .

Vor Ort kennt man Biden bereits als regelmäßigen Besucher. Seit 2017 besitzt er mit seiner Frau ein Haus in dem Ort. "Während unserer gesamten Karriere haben Jill und ich davon geträumt, ein Haus am Strand zu kaufen, in das wir die ganze Familie mitnehmen können", sagte Biden damals in einer Erklärung und weiter: "Wir sind sehr glücklich, dass wir das jetzt verwirklichen können und freuen uns darauf, Zeit mit unserer Familie zu verbringen."