Außenminister Johann Wadephul bemüht sich in den USA um eine konstruktive Arbeitsbeziehung zu seinem Amtskollegen Marco Rubio. Aber ist die Trump-Regierung überhaupt daran interessiert? Es wachsen Zweifel.

Aus Washington berichtet Patrick Diekmann.

Es war ein Tag, an dem auch das Wetter zur politischen Gemütslage passte. Am Mittwoch war Washington, D.C., seit dem Morgen in ein dunkles Grau gehüllt. Die Straßen waren vergleichsweise leer, vor dem Weißen Haus stand gelegentlich eine Schulklasse mit bunten Regencapes, ab und an verirrten sich kleinere Touristengruppen vor den Amtssitz des US-Präsidenten, um ein Foto zu machen. Beobachtet wurden sie von Sicherheitsbeamten, die vor dem Gebäude Schutz unter den offenen Kofferraumtüren ihrer Fahrzeuge suchten. Es war nass, sehr nass.

Doch das Wetter war nicht das einzige schlechte Vorzeichen des Besuches von Außenminister Johann Wadephul in den USA – denn die Liste der Konfliktthemen zwischen den USA und Deutschland ist lang. US-Präsident Donald Trump droht der Europäischen Union mit massiven Zollerhöhungen auf US-Importe aus Europa. Die US-Regierung kritisiert deutsche Parteien dafür, dass sie nicht mit der rechtsextremen AfD zusammenarbeiten. Und Trump lässt die Europäer im Regen stehen. Indem er Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen zunächst zusicherte, dass die USA bei weiteren Sanktionen gegen Russland mitmachen würden, um dann nach dem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin einen Rückzieher zu machen.

Einigkeit über einen gemeinsamen Kurs haben Amerikaner und Europäer gegenwärtig nicht. Die Zusammenarbeit ist zäh, mühsam. Und die Gespräche mit der US-Administration sorgten zuletzt immer wieder für Enttäuschungen, vor allem auf europäischer Seite. Eigentlich hätte Wadephul an einer Kabinettssitzung in Berlin teilnehmen müssen, und am Mittwoch bei Gesprächen mit dem ukrainischen Wolodymyr Selenskyj. Dennoch konnte der Außenminister die kurzfristige Einladung von Rubio nicht ablehnen. Schließlich sind die USA nicht nur in Handelsfragen extrem wichtig für Deutschland, sondern auch mit Blick auf die Nato und die Sicherheit Europas.

Trotz allem gibt sich die Bundesregierung aktuell zweckoptimistisch, weiterhin mit den Amerikanern in geopolitischen Fragen zusammenarbeiten zu können. Wadephul suchte in Washington nach einem engeren Draht zu Rubio und nach einem möglichst großen gemeinsamen Nenner der Zusammenarbeit mit den USA. Aber ist Trump überhaupt daran interessiert? Daran gibt es auch nach der USA-Reise des Außenministers noch immer große Zweifel.

Ein Händedruck, ein Lächeln

Schon die Reiseplanung war mühsam. Selten war es für deutsche Spitzenpolitiker so schwierig, Gesprächspartner in Washington zu finden. US-Senatoren sagten im Vorfeld ab. Keine Gespräche mit Republikanern, keine mit Demokraten. Lediglich die Mitglieder von vereinzelten US-Denkfabriken trafen sich mit dem Außenminister. Auch das zeigt: Die Prioritäten der US-Politik liegen aktuell nicht in Europa.

Im Zentrum der US-Reise stand aber ohnehin das erneute Aufeinandertreffen von Rubio und Wadephul. Mehrfach hatten die beiden Außenminister miteinander gesprochen, telefonisch oder persönlich – zuletzt bei einem Nato-Treffen in der Türkei. Der deutsche Außenminister hofft darauf, zu Rubio eine belastbare Arbeitsbeziehung aufbauen zu können. Trumps Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater wird in europäischen Diplomatenkreisen geschätzt. Er sei freundlich, höflich, ruhig, heißt es. Gleichzeitig gab es bislang auch keinen Zweifel darüber, dass Rubio loyal zu Trump steht – und der US-Präsident bestimmt den außenpolitischen Kurs der USA.