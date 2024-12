Donald Trump vor Gericht in New York (Archivbild). Noch vor Weihnachten muss er sich von Anwälten des Senders ABC befragen lassen. (Quelle: Timothy A. Clary)

Die Anwälte des Senders und des Moderators der Sendung "This Week", George Stephanopoulos, hatten in einer virtuellen Anhörung gefordert, dass der designierte Präsident für eine Befragung zur Verfügung steht. "Ich kann Ihre Frustration verstehen", sagte Richterin Reid zu Nathan Siegel, zu dem Anwalt von ABC News. Sie merkte an, dass Trump während des Wahlkampfes möglicherweise gute Gründe hatte, nicht verfügbar zu sein, "aber jetzt ist er in einer völlig anderen Lage und sollte verfügbar sein".