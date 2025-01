In seiner Antrittsrede kündigt Donald Trump die ersten Dekrete als US-Präsident an: Eines soll den Golf von Mexiko betreffen – und könnte diplomatische Querelen auslösen.

Donald Trump will kurz nach seiner Vereidigung als US-Präsident den Golf von Mexiko umbenennen. Das machte er in seiner Antrittsrede im US-Kapitol deutlich.

Der Name des Meerbusens an der Südküste der USA ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt nicht nur an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch an Mexiko und Kuba.