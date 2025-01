Der neue US-Präsident Donald Trump will offiziell nur noch zwei Geschlechter anerkennen lassen. Das kündigte Trump nach seiner Amtseinführung in Washington an. Er werde die Bundesbehörden per Dekret anweisen, nur noch das männliche und das weibliche Geschlecht anzuerkennen. Die sexuelle Identität eines Menschen solle künftig nur noch mittels der Geschlechtszellen definiert werden, die sein Körper produziere.