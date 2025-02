Aktualisiert am 05.02.2025 - 09:13 Uhr

Aktualisiert am 05.02.2025 - 09:13 Uhr

Eigentlich soll Trump eine Frage zur Lage in Afghanistan beantworten. Doch stattdessen tut er so, als würde er die Journalistin nicht verstehen.

Trump bat die Journalistin aber nicht, die Frage zu wiederholen, sondern fügte hinzu: "Woher kommen Sie? Eigentlich haben Sie eine schöne Stimme und einen schönen Akzent. Das einzige Problem ist, dass ich kein Wort verstehe. Aber ich werde das hier sagen: viel Glück. Leben Sie in Frieden."

Nach dem Abzug der US-Truppen im Jahr 2021 übernahmen die Taliban die Kontrolle in Afghanistan. Seither zeigen sich Menschenrechtsorganisationen besonders besorgt über die drastische Einschränkung der Frauenrechte in dem Land. Mädchen und Frauen wurden von Universitäten und weiterführenden Schulen ausgeschlossen, was zur weitgehenden internationalen Isolation Afghanistans beitrug.