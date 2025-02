Trump will Kontrolle über Washington, D.C. übernehmen

Aktualisiert am 20.02.2025 - 17:23 Uhr

Aktualisiert am 20.02.2025 - 17:23 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Donald Trump plant, die Kontrolle über Washington, D.C. an sich zu reißen. Er kritisiert lautstark die derzeitige Verwaltung und strebt drastische Veränderungen an.

US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Worten an, dass die von ihm geführte Bundesregierung die Kontrolle über die Hauptstadt Washington, D.C. übernimmt. "Die Bundesregierung sollte die Regierung von D.C. übernehmen und sie wirklich, wirklich sauber führen", sagte er am Mittwochabend (Ortszeit) an Bord seines Regierungsflugzeugs. Die Stadtverwaltung unter Führung der demokratischen Bürgermeisterin Muriel Bowser mache ihre Arbeit nicht richtig – "zu viel Kriminalität, zu viel Graffiti, zu viele Zelte auf dem Rasen", fügte er mit Blick auf Obdachlose hinzu.