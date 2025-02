In seinem Buch von 2023 hatte Patel selbst eine Liste mit 60 vermeintlichen Handlangern des "tiefen Staats" zusammengestellt. Darauf stehen etwa Ex-Präsident Biden, die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris, der vormalige Justizminister Merrick Garland und frühere FBI-Chefs. In seiner Anhörung wies Patel jedoch die Deutung entschieden zurück, dass es sich um eine "Feindesliste" handle.

Kash Patel erhielt Geld aus Moskau

Auch Trump-kritischen Journalisten hat Patel in der Vergangenheit gedroht. In einem Interview mit dem früheren Trump-Berater Steve Bannon 2023 kündigte Patel an, gegen "Verschwörer" in den Medien vorzugehen, die Biden geholfen hätten, "die Präsidentschaftswahlen zu manipulieren". Kritiker Patels befürchten aber auch, dass die nationale Sicherheit unter seiner Amtsführung leiden könnte.

Zu den wichtigsten Aufgaben des FBI gehört die Abwehr ausländischer Spionagetätigkeit auf dem Boden der USA. Da wirkt es wenig vertrauenerweckend, dass Patel voriges Jahr 25.000 Dollar von einer in Los Angeles ansässigen Filmfirma erhielt, die Propagandafilme für den Kreml produziert und aus Moskau finanziert wird. Das Geld erhielt Patel nach Angaben der "Washington Post" für seine Mitwirkung an einem Film mit dem Titel "Die Männer des Präsidenten: Die Verschwörung gegen Trump".

Investment in China

Gezeigt wurde das sechsteilige Machwerk über verschiedene Trump-Loyalisten im Onlinekanal des früheren Fox-Moderators und Putin-Verehrers Tucker Carlson. In einer Passage des Films sagt Kash Patel, dass er das FBI-Hauptquartier schließen und zu einem "Museum für den tiefen Staat" umwandeln wolle. Fast nachrangig wirkt da Patels finanzielle Beteiligung am chinesischen Modekonzern Shein, der in der EU wegen Verstößen gegen den Verbraucherschutz unter Beobachtung steht.

Patel selbst hatte seine Beteiligung an dem Konzern im Zuge seiner Senatsanhörung öffentlich gemacht. Der Wert seiner Shein-Anteile beträgt demnach zwischen einer und fünf Millionen US-Dollar. Während sich Patel bereiterklärte, seine Anteile an Firmen wie Meta und Apple abzugeben, um Interessenkonflikte auszuräumen, hält er an dem chinesischen Investment fest. Dies nährt den Verdacht, er könnte Insiderwissen in seiner Rolle als FBI-Chef zu seinem finanziellen Vorteil nutzen.