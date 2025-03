Ein radikaler Schritt steht offenbar bevor

Der Plan von US-Präsident Donald Trump , das US-Bildungsministerium abzuschaffen, nimmt laut einem Medienbericht konkrete Formen an. Demnach werde Trump bald eine entsprechende Verordnung erlassen, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Dekret könnte bereits am Donnerstag kommen.

In einem Entwurf der Anordnung, in den das "Wall Street Journal" Einsicht nehmen konnte, wird Bildungsministerin Linda McMahon angewiesen, "alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Schließung des Bildungsministeriums zu ermöglichen", und zwar "im größtmöglichen, angemessenen und gesetzlich zulässigen Umfang".

Seit seinem Amtsantritt am 20. Januar führt der Rechtspopulist einen Feldzug gegen öffentliche Bildungsausgaben und insbesondere gegen das Bildungsministerium. Stattdessen will er das Thema Bildung den einzelnen US-Bundesstaaten überlassen. Das Projekt 2025 der Heritage Foundation, ein rechtskonservativer Plan für eine republikanische Regierung, hatte vor der US-Wahl einen detaillierten Plan für die Schließung der Behörde vorgelegt.

Ministerium hat 4.500 Mitarbeiter – leitet wichtige Projekte

Die Regierung in Washington spielt bei der Finanzierung des Bildungswesens in den USA eine eher untergeordnete Rolle. Mit rund 4.500 Mitarbeitern im vergangenen Jahr ist das Ministerium die kleinste Behörde auf Kabinettsebene. Nach Angaben der Lehrergewerkschaft NEA stammen rund 13 Prozent der Mittel für Grund- und weiterführende Schulen aus Bundesmitteln, die restlichen Mittel tragen die Bundesstaaten und Kommunen. Allerdings sind staatliche Zuschüsse aus Washington vorwiegend für jene Schulen wichtig, die sich an Familien mit niedrigem Einkommen und an Schüler mit Lernschwierigkeiten richten.