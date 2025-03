"Heute ist der folgenreichste Tag der Deregulierung in der amerikanischen Geschichte", schrieb Zeldin in einem Kommentar im "Wall Street Journal". "Wir stoßen der Klimawandel-Religion einen Dolch ins Herz und läuten Amerikas goldenes Zeitalter ein", so der Minister. "Die EPA erkennt an, dass Umweltschutz und wirtschaftlicher Wohlstand keine Gegensätze sind. Unter Präsident Trumps Führung bekennen wir uns erneut zu den zentralen amerikanischen Werten: Innovation, Wachstum, Außergewöhnlichkeit und Chancengleichheit."

Rechtsstreit um die Abschaffung von Umweltregulierungen droht

US-Präsident Donald Trump hatte bereits im Wahlkampf im vergangenen Jahr tiefgreifende Einschnitte in der Umweltpolitik und den Ausbau fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas versprochen. Er bestreitet, dass es eine dringende Klimakrise gibt. Eines seiner Wahlkampf-Mottos lautete: "Drill, Baby, Drill" ("Bohre, Baby, bohre") – Trump will die Regeln lockern, damit in mehr Gebieten gebohrt werden kann. Noch am Tag seiner Amtsanführung ließ er die USA erneut aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten. Die von den Demokraten unterstützten Umweltschutzmaßnahmen unter dem Namen "Green New Deal" bezeichnete er als "Green New Scam" ("Neuer grüner Betrug").