Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen der Trump-Regierung wären die Demokraten als Korrektiv gefordert. Doch in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung befindet sich die Partei in einer Krise.

Mehr als zwölf Stunden hatten sie auf den Stufen vor dem Kapitol in Washington ausgeharrt: Hakeem Jeffries, der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, und Cory Booker, Senator von New Jersey, hatten sich am vergangenen Sonntag zu einem "Sit-in" verabredet, um über Politik zu diskutieren. Beide Politiker sprachen dabei stundenlang nicht nur mit anderen prominenten Stimmen ihrer Partei über Politik, sondern auch mit Bürgern, die an diesem Sonntag im Washingtoner Regierungsviertel unterwegs waren.

Es handele sich um einen "Moment moralischer Dringlichkeit", in dem Booker die Zeit nutzen wolle, seine Partei und deren Unterstützer auf die kommende Woche einzustimmen. Nach einer zweiwöchigen Pause werden in dieser Woche die Abgeordneten im Kongress wieder erwartet. Die Republikaner wollen nach einem beschlossenen Haushalt jetzt die ersten größeren Gesetzesvorhaben der Trump-Regierung auf den Weg bringen.

Wie sehr Jeffries und Booker mit ihrem Aufruf durchgedrungen sind, bleibt unklar: Im Netz soll der Stream mehr als sechs Millionen Menschen erreicht haben, teilte Booker mit. In Washington selbst blieb der Andrang allerdings überschaubar: Bilder und Videos zeigen nur einige Dutzend Menschen, die sich im Laufe des Tages auf der Treppe des Kapitols eingefunden haben.

Die Szene steht symptomatisch für eine gewisse Rat- und Hilflosigkeit, die die Demokraten in den ersten 100 Tagen der Amtszeit von Donald Trump an den Tag legen: Während der US-Präsident seit dem ersten Tag mit Dekreten, Ausweisungen und Zöllen national wie international die Politik umkrempelt, wirken die Demokraten wie ein Zaungast. Ursache für diese Lähmung ist eine tiefgehende Richtungskrise, wodurch die Partei mehr mit sich als mit Trump beschäftigt ist.

Wenige Instrumente vorhanden

Dass die Demokraten gelähmt wirken, hat wohl auch mit der Schwere ihrer Niederlage im vergangenen November zu tun, glaubt US-Experte David Sirakov. Donald Trump gelang es nicht nur, mehr Wahlleute als Kamala Harris zu gewinnen. Der Republikaner schaffte es auch, in absoluten Zahlen die Demokratin zu schlagen. Dazu gewann die Trump-Partei auch die Mehrheit in beiden Kammern im US-Kongress. "Das hat die Demokraten paralysiert", sagte Sirakov t-online, der in Kaiserslautern die Atlantische Akademie leitet.

Durch die schwere Niederlage haben die Demokraten im Kongress wenig Instrumente, um sich gegen Trump zu stellen: Die Republikaner besetzen die Führungspositionen in den Ausschüssen, bestimmen die Tagesordnung der Gesetzgebungsverfahren und können diese mehrheitlich mit ihren Stimmen durchsetzen. Hinzu kommt, dass Trump als Präsident vornehmlich über Dekrete Politik macht. Diese können zwar von jedem zukünftigen US-Staatsoberhaupt umgehend rückgängig gemacht werden, benötigen allerdings keine Bestätigung durch den Kongress.

Dennoch rätseln in den USA viele Beobachter über die Sprachlosigkeit der Demokraten, während die Trump-Regierung ihre Agenda weiter umsetzt. Bisweilen wurde schon vermutet, dass die Stille der Partei selbst eine Taktik sein könnte. James Carville, der einst Bill Clinton bei seinem Wahlsieg 1992 beraten hatte, empfahl einen "strategischen politischen Rückzug": "Lasst die Republikaner unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen und sorgt dafür, dass die Amerikaner uns vermissen", schrieb Carville in einem Gastbeitrag der "New York Times".

Sollte die Partei tatsächlich diese Strategie verfolgt haben, dürfte sie bisher nicht erfolgreich gewesen sein: Eine Umfrage des Forschungsinstituts SSRS für den Nachrichtensender CNN ergab im März, dass die Zustimmungsrate der Demokratischen Partei bei 29 Prozent lag – und damit so tief wie zuletzt 1992.