Die Trump-Regierung soll mit Kalkül eine bundesgerichtliche Anordnung umgangen haben. Das berichten anonyme Quellen gegenüber ABC News. Dabei ging es um die Deportation von Hunderten mutmaßlichen venezolanischen Kartellmitgliedern. Ein Bundesrichter in der Hauptstadt Washington hatte am Samstag einen vorläufigen Stopp für das Vorgehen angeordnet. Das Weiße Haus teilte aber mit, dass etwa 300 Venezolaner nach El Salvador abgeschoben worden seien.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den "Alien Enemies Act" von 1798 aktiviert, um die venezolanischen Staatsangehörigen auszuweisen. Er ordnete am Wochenende die Abschiebung von den mutmaßlichen Mitgliedern des venezolanischen Verbrecherkartells Tren de Aragua an. Der Präsident argumentierte, dass Tren de Aragua "feindliche Handlungen" und "irreguläre Kriegsführung" gegen das US-Territorium ausübe – und erhob den Vorwurf, sie folge dabei auch Anweisungen der Regierung von Venezuelas autoritärem Präsidenten Nicolás Maduro. Der "Alien Enemies Act" erlaubt es dem Präsidenten, während Kriegszeiten oder bei feindlichen Aktionen Ausländer ohne reguläres Gerichtsverfahren abzuschieben. Hier lesen Sie mehr.

Das Weiße Haus teilte dann am Sonntag mit, dass auf Anweisung des Präsidenten fast 300 "Terroristen" der Bande Tren de Aragua abgeschoben worden seien. Dank der großartigen Arbeit des Außenministeriums seien diese "abscheulichen Monster" nach El Salvador gebracht worden, wo sie keine Gefahr mehr für das amerikanische Volk darstellen könnten. Außenminister Marco Rubio hatte zuvor auf der Plattform X ein Video geteilt, das El Salvadors Präsident Nayib Bukele gepostet hatte und die Ankunft von 238 Mitgliedern von Tren de Aragua in dem Land zeigen soll. Sie wurden unter massiven Sicherheitsvorkehrungen abgeführt. Trump postete das Video später auch auf seiner Plattform Truth Social und schrieb: "Das sind die Monster", die von seinem Vorgänger Joe Biden ins Land gelassen worden seien. Er dankte El Salvador und Präsident Bukele.

USA nicht im Krieg mit Venezuela

Richter Boasberg forderte die Rückkehr von Flugzeugen, die bereits auf dem Weg nach Mittelamerika waren. "Sie sollen ihre Mandanten sofort informieren: Jedes Flugzeug mit diesen Personen, das abheben will oder bereits in der Luft ist, muss zurück in die USA gebracht werden", so Boasberg während der Anhörung am Samstag. Die Betroffenen sollten zunächst in Gewahrsam der US-Einwanderungs- und Zollbehörde bleiben. Ein Gerichtstermin zur weiteren Klärung wurde anberaumt.