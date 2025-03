"Eher königlich" Trump lässt sein Büro in Gold erstrahlen

Aktualisiert am 17.03.2025

Donald Trump im Oval Office: Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus findet sich in dem berühmten Büro allerhand neuer Goldprunk wieder. (Quelle: Yuri Gripas - Pool via CNP/imago-images-bilder)

Der US-Präsident schmückt sein Büro im prunkvollen Barockstil. Goldene Akzente und zahlreiche Gemälde geben dem berühmten Raum eine fast königliche Atmosphäre.

US-Präsident Donald Trump hat nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus eine umfassende Neugestaltung seines Büros im Weißen Haus vorgenommen. Laut einem Bericht des US-Nachrichtensenders "CNN" hat der ehemalige Immobilienmogul in den vergangenen acht Wochen die Einrichtung und Dekoration des berühmten Büros, wegen seiner ovalen Form auch bekannt als "Oval Office", erheblich verändert. Ein Detail sticht dabei besonders ins Auge.

Die Zahl der Gemälde in verschnörkelten Goldrahmen an den Wänden hat sich in den letzten zwei Monaten verdreifacht. Zahlreiche neue goldene Statuen und Medaillons schmücken den Kaminsims, und auf dem Tisch, an dem Donald Trump seine Gäste empfängt, thront ein goldener Briefbeschwerer mit seinem eigenen Namen.

Selten war das Oval Office so üppig dekoriert. Trumps Vorgänger Joe Biden entschied sich für eine schlichte Einrichtung mit nur sechs Gemälden. Barack Obama bevorzugte hingegen nur zwei Porträts ehemaliger Präsidenten sowie zwei moderne Kunstwerke. Trump hingegen scheint seine Selbstverwirklichung im prunkvollen Barock zu finden.

"Jeder Präsident hat das Recht, das Oval Office zu dekorieren", sagte ein ehemaliger Mitarbeiter des Weißen Hauses gegenüber "CNN", der sowohl für demokratische als auch republikanische Regierungen tätig war. "Aber seine Dekoration ist so ungewöhnlich unpräsidial – es wirkt eher königlich." Die Vorliebe für eine königliche Lebensweise hat Trump bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Teile seines Anwesens in Florida sind dem berühmten Spiegelsaal des Schlosses Versailles nachempfunden.

Trump plant neuen Ballsaal

Die Veränderungen beschränken sich jedoch nicht nur auf das Innere des Büros. Trump plant außerdem eine Umgestaltung des Rosengartens sowie den Bau eines neuen Ballsaals auf dem südlichen Gelände des Weißen Hauses. "Es hält meine Immobiliensäfte am Fließen", erklärte der Präsident kürzlich dem Magazin "The Spectator" in Bezug auf seine Renovierungspläne. "Aber es wird wunderschön."