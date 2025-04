Er lehrt Ökonomie an der Universität Chicago. Auf seiner Homepage weist Neiman Makroökonomie als sein Spezialgebiet aus. 2021 veröffentlichte der Wirtschaftswissenschaftler gemeinsam mit drei Kollegen eine Studie zu den Zöllen aus Trumps erster Amtszeit: "Tariff Pass-Through at the Border and at the Store: Evidence from US Trade Policy" – frei übersetzt: Zoll-Aufschlag an der Grenze und im Laden: Erkenntnisse aus der US-Handelspolitik.