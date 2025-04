Zweitens Diversifizieren: Die EU darf sich nicht erneut abhängig machen. Handel mit den USA ja, aber gleichzeitig stärkere Partnerschaften mit anderen Weltregionen aufbauen. Zu groß ist das Risiko, wenn ein einzelner Mann wie Donald Trump mit einer egozentrischen und erratischen Agenda an der Macht ist.

Das eigentliche Ziel wird erkennbar

Wie sehr der US-Präsident ein Risiko bleibt, ist bei seiner Ankündigung zu erkennen. Von Trumps Zoll-Pause ausgenommen ist nämlich der erklärte Erzfeind China. Der Präsident kündigte an, dass er chinesische Importe künftig sogar mit einem Zoll von 125 Prozent belegen will. Trumps Begründung ist "Mangel an Respekt" vonseiten Chinas, das seinerseits mit hohen Gegenzöllen für die USA drohte.