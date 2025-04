Elon Musk ist bekannt dafür, dass er neben seiner unternehmerischen Tätigkeit und seinem Beratungsjob im Weißen Haus noch immer gerne zur Konsole greift und in Online-Spielen auftaucht. So auch, als er mit seinem Privatjet vor wenigen Tagen unterwegs war und ausprobieren wollte, wie gut der Internetzugang über seine Starlink-Satelliten ist.

Wie der britische "Independent" berichtet, trat Musk dem Spiel "Path of Exile 2" bei und war auch als Spieler im Livestream zu sehen. In dem Rollenspiel war er schon oft zu Gast. Jetzt wurde jedoch von dem Spieler "Bloated Miller" geschlagen. Doch das war nicht die einzige Niederlage.

Andere Spieler kritisierten den Tesla-Chef, der auch Donald Trumps Mann für Einsparungen bei Regierungsausgaben ist, heftig. "Du hast keine Freunde und wirst einsam sterben", schrieb laut dem Bericht einer der Spieler. Ein anderer warf ihm vor: "Du hast das Land ruiniert, so wie du alle deine Ehen ruiniert hast". Musk war 90 Minuten lang zu sehen, mit versteinertem Gesicht. Nur als ein Spieler ihn "dumm und hässlich" nannte, antwortete er: "Da sind eine Menge r****** im Chat", wobei unklar blieb, was er genau mit dem Ausdruck meinte.

Musk ließ seinen Spieler sterben und verließ den Chat

Andere Spieler gaben an, die Mutter eines seiner Kinder zu sein oder ein unbekannter Sohn. Als weitere Kommentare sich häuften, in denen Musk der Tod gewünscht wurde ("Stirb, stirb, stirb!"), schrieb er "Oh, wir haben die Verbindung verloren". Sein Spielcharakter starb im Spiel und Musk loggte sich aus. Der Livestream war zunächst auf Musks X-Konto zu sehen, wurde dann aber gelöscht. Später tauchten Mitschnitte auf YouTube auf.