"Es waren zwei milliardenschwere Männer mittleren Alters, die dachten, es sei WWE ("World Wide Wrestling", Anm. d. R.) in der Halle des Westflügels", sagte einer der Anwesenden dem Nachrichtenportal. In einem Flur außerhalb des Präsidentenbüros hätten die beiden laut "Axios" dann ihren Streit fortgesetzt. "Es war eine ziemlich heftige Szene. Es war laut. Und ich meine laut", wird eine weitere anwesende Person zitiert.

Leiter eines "gescheiterten Hedge-Fond"

DOGE umgeht Bessent

Dem Streit war eine chaotische Woche vorausgegangen: Zunächst war Gary Shapley, Favorit von Elon Musk, zum Leiter der Steuerbehörde befördert worden. Wie die "New York Times" berichtet, wurde diese Entscheidung in der Effizienzbehörde Doge offenbar am Finanzministerium und Minister Bennett vorbeigetroffen, obwohl die Steuerbehörde diesem eigentlich unterstellt ist. Nach Beschwerden von Bessent bei Trump konnte der Finanzminister dann doch noch seinen bisherigen Stellvertreter, Michael Faulkender, an die Spitze des IRS holen.