Von t-online , wan Aktualisiert am 24.04.2025 - 03:35 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Hegseth soll auch Militärinformationen mit seiner Frau im Chat geteilt haben. (Archivbild) (Quelle: Ben Curtis/AP/dpa/dpa-bilder)

Sie war Mitglied eines Chats über US-Angriffe und saß beim Treffen mit einem britischen Minister dabei. Hat Jennifer Rauchet Einfluss auf den US-Verteidigungsminister?

Die Frau an der Seite des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth rückt zunehmend ins Interesse der politischen Beobachter. Seit einem Bericht, nach dem Hegseth Geheiminformationen auch in einem Chat mit seiner Familie geteilt hat, wird in Washington gefragt, ob Jennifer Rauchet mehr als nur seine Ehefrau ist – etwa eine politische Beraterin?

Aufsehen erregte sie bereits bei den Anhörungen zu seiner Bestätigung durch den Senat. Sie war bei fast jeder Sitzung anwesend, was ein Senatsmitarbeiter gegenüber CNN als ungewöhnlich bezeichnete. "Sie war bei jedem einzelnen seiner Treffen mit republikanischen Senatoren anwesend, was wir von keinem Kandidaten für ein bestimmtes Amt kennen", sagte der Berater. Nun könnte dies auch dadurch erklärt werden, dass Hegseth in der Kritik wegen persönlicher Angelegenheiten stand – ihm wurde unter anderem Missbrauch vorgeworfen. Seine Frau könnte einfach zur seelischen Unterstützung dagewesen sein oder im Rahmen ihrer PR-Arbeit für ihn.

Doch seitdem der Familienchat auf Signal über US-Angriffe bekannt geworden ist, wird Jennifer Rauchets Rolle von politischen Beobachtern und auch Republikanern Rolle hinterfragt. Nach CNN-Informationen soll beim Verteidigungsministerium beantragt worden sein, ihr eine Sicherheitsfreigabe zu erteilen. Es sei aber unklar, ob dem nachgekommen wurde. Hegseth hat bereits seinen Bruder Phil und seinen Anwalt Tim Parlatore im Verteidigungsministerium Jobs vermittelt.

Bei Sitzung im Pentagon und in Brüssel anwesend

Nach Informationen des Senders soll Jennifer Rauchet bei mindestens einem offiziellen Meeting im Pentagon anwesend gewesen sein, und zwar zwischen ihrem Mann Pete und dem britischen Verteidigungsminister John Healey. Der damalige Pentagon-Sprecher John Ullyot, der sich inzwischen gegen Hegseth als Minister ausgesprochen hat, erklärte gegenüber CNN, Jennifer Rauchet sei "die Frau des Verteidigungsministers, und sie ist im Pentagon jederzeit willkommen". Sie habe aber die Besprechung verlassen, bevor vertrauliche Informationen ausgetauscht wurden, so das Ministerium.

Das "Wall Street Journal" berichtete sogar von zwei Treffen, bei denen Jennifer Rauchet anwesend war. Sie soll auch an einer Sitzung im Hauptquartier der Nato in Brüssel teilgenommen haben, bei dem es um die Unterstützung der Ukraine ging. Von einer offiziellen Position Rauchets in der US-Regierung ist bislang nichts bekannt.

Auch Frauen von Präsidenten nahmen Einfluss

Die Anwesenheit bei solchen Treffen beunruhigt offenbar Mitarbeiter im Pentagon. "Ich habe in meinem Berufsleben noch nie erlebt, dass ein Ehepartner an einem Treffen mit Kollegen aus anderen Ländern teilgenommen hat, bei dem er oder sie über wesentliche Fragen im Zusammenhang mit unseren Beziehungen zu diesen ausländischen Streitkräften gesprochen haben", so ein Beamter zu CNN.

Nach offiziellen Darstellungen hilft Jennifer Rauchet, die einst Moderatorin bei Fox News war, die Medienarbeit zu koordinieren.

Dass sich Minister und auch Präsidenten mit ihren Lebenspartnern austauschen, ist nicht ungewöhnlich. Nancy Reagan war bekannt dafür, großen Einfluss auf Präsident Ronald Reagan auszuüben, besonders in Bezug auf seinen engsten Beraterkreis. Ihr wird zugeschrieben, wichtige Personalentscheidungen mitbestimmt zu haben. Zudem glaubte sie an Astrologie und soll Entscheidungen des Präsidenten mit astrologischer Beratung beeinflusst haben.

Hillary Clinton war ebenfalls politisch aktiv und übernahm eine offizielle Rolle bei der Reformierung des Gesundheitssystems. Die Signal-Chats und die Anwesenheit bei einem offiziellen Gespräch mit einem Verbündeten gehen aber darüber wohl hinaus.

Hegseth und seine Frau Jennifer, die auch heute noch mit ihrem früheren Namen Rauchet angesprochen wird, lernten sich beim rechtskonservativen Sender Fox News kennen. Zu dieser Zeit war Hegseth mit seiner zweiten Frau Samantha Deering verheiratet, mit der er drei Söhne hat. Rauchet war ebenfalls verheiratet und hatte drei Kinder.