Trump zu China-Zöllen: 80 Prozent scheinen angemessen

US-Regierung fordert Aufhebung des legalen Status von 530.000 Migranten

Bei ihrem Vorgehen gegen hunderttausende Einwanderer mit legalem Aufenthaltsstatus aus Kuba , Haiti, Nicaragua und Venezuela hat sich die US-Regierung an das Oberste Gericht des Landes gewandt. Generalstaatsanwalt John Sauer beantragte am Donnerstag die Aufhebung eines Gerichtsbeschlusses, der die Regierung an der Aufhebung des humanitären Schutzes für 532.000 Migranten aus diesen vier Ländern hindert. Die Trump-Regierung forderte in ihrem Antrag den konservativ dominierten Supreme Court auf, die zuvor von einer Bundesrichterin verhängte Aussetzung aufzuheben.

Empire State Building leuchtet für Leo XIV.

Das weltberühmte Empire State Building in New York wird zu Ehren von Papst Leo XIV. angeleuchtet. In Gold und Weiß sollte das Gebäude in New York am Donnerstag erstrahlen, teilte der Betreiber mit. Das 380 Meter hohe ikonische Gebäude in Manhattan nimmt in Bezug auf besondere Weltereignisse immer wieder entsprechende Farben an - diesmal für das erste US-amerikanische Kirchenoberhaupt.