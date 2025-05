Vance stellt Forderungen an Moskau und Kiew

JD Vance (Archivbild): Er fordert Verhandlungen. (Quelle: Kevin Lamarque/Reuters Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

US-Vizepräsident JD Vance hat Russland und die Ukraine aufgerufen, in direkte Verhandlungen miteinander über die Beendigung des Krieges einzutreten. "Es ist sehr wichtig, dass die Russen und die Ukrainer anfangen, miteinander zu sprechen", sagte Vance am Mittwoch bei einer Debatte in Washington, die von den Organisatoren der Münchner Sicherheitskonferenz (MSK) veranstaltet wurde. Das sei "der nächste große Schritt" auf dem Weg zu einem Waffenstillstand.