Wie sich nun herausstellt, hat Musk seine finanziellen Versprechen offenbar nie eingelöst. Sein politisches Aktionskomitee America PAC sieht sich laut "Business Insider" nun mit einer millionenschweren Sammelklage konfrontiert. Auf seiner Online-Plattform X stellte Musk die Zahlungen in Aussicht, America PAC stellte entsprechende Aufrufanzeigen. In der besagten Petition, die sich für "freie Meinungsäußerung und das Recht, Waffen zu tragen" starkmachte, wurden den Bewerbern zunächst 42 Euro, später sogar 89 Euro pro gesammelter Unterschrift in Aussicht gestellt .

Klage über fünf Millionen Dollar

Der finanzielle Umfang der Klage ist erheblich. In der Klageschrift heißt es, dass die Zahl der Mitglieder der Sammelklägergruppe voraussichtlich mehr als 100 Personen umfassen wird und der Streitwert die Marke von fünf Millionen Dollar überschreiten dürfte. Zudem stehe die Gruppe "in Kontakt mit zahlreichen weiteren Personen", die ebenfalls betroffen seien, da sie nicht die volle Vergütung für ihre Arbeit erhalten hätten.

Eine ähnliche Aktion Musks hatte bereits im US-Wahlkampf für Aufsehen gesorgt und wird nun ebenfalls vor Gericht verhandelt. Der Tech-Milliardär hatte damals angekündigt, unter den Unterzeichnern einer entsprechenden Petition täglich eine Million Dollar per Zufallsprinzip zu verlosen. Zwar wurde in diesem Fall offenbar Geld ausgezahlt, doch soll es laut der Nachrichtenagentur Reuters gezielt an bestimmte Personen gegangen sein – und nicht, wie ursprünglich versprochen, per Losverfahren verteilt worden sein.