Elon Musk überrollt Washington – und mit ihm kommt das Chaos. In einer beispiellosen Machtdemonstration hebelt der Tech-Milliardär als offizieller Trump-Berater die US-Behörden aus. Ist das der Beginn einer Verfassungskrise?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die einfache Botschaft von Elon Musk an die Amerikaner lautet: Über Jahrzehnte hätten faule und korrupte Linksradikale in den Behörden Washingtons viele Billionen von Steuergeldern verschwendet. Sogar die Covid-19-Pandemie, die weltweit Millionen Menschen getötet hat, sei letztlich auf steuerfinanzierte US-Forschungsprogramme zurückzuführen. Solche und ähnliche Erzählungen verbreitet der reichste Mann der Welt täglich und stündlich über seine Kommunikationsplattform X.

Doch Elon Musk ist nicht mehr nur der reichste Mann der Welt. In dieser Woche ist er auch offiziell von Trump zum "Special Government Employee" ernannt worden, also zu einer Art Sonderbeamter des Staates. In dieser Funktion darf Musk bis zu 130 Tage im Jahr für Trumps Regierung arbeiten. Und längst haben sich Elon Musk und seine inoffizielle Behörde mit dem Namen "DOGE" im Stile eines Konzernbosses an die Arbeit gemacht, um das über Jahrzehnte demokratisch gewachsene Staatswesen radikal zu schleifen. Trump stellte diese Woche noch einmal klar: Musk würde nichts tun ohne seine Zustimmung als Präsident. "Er berichtet an mich", so Trump.

Die aggressive Demontage der US-Behörden

Was als Vorstoß und unter dem Deckmantel zur bürokratischen Effizienz begann, hat sich in Washington innerhalb weniger Tage zu einer aggressiven Demontage von Bundesinstitutionen entwickelt. Das weckt nicht nur Befürchtungen, die USA könnten vor einer Verfassungskrise stehen. Die Folgen von Elon Musks Handeln, das von Donald Trump erklärtermaßen autorisiert ist, senden Schockwellen in die ganze Welt.

Wichtige Behörden, darunter die U.S. Agency for International Development (USAID), sind bereits lahmgelegt. So wurde der Hauptsitz der Entwicklungshilfebehörde kurzerhand geschlossen, seine Führungskräfte wurden teils verdrängt, teils haben sie die Flucht ergriffen und mehr als 1.000 Mitarbeiter wurden entweder beurlaubt oder entlassen. Stattdessen haben Vertreter von Musks DOGE-Beratern, von denen einige nicht mal über erforderliche Sicherheitsfreigaben verfügen, die Kontrolle übernommen.

Auch einzelne Systeme des Finanzministeriums, welche unter anderem die finanziellen Transaktionen der Regierung abwickeln, wurden auf diese Weise geradezu infiltriert. Elon Musk und sein Team erhalten dadurch direkten Zugang zu den Staatsausgaben und können auf diese Weise sogar Zahlungen stoppen. Der Besitzer von Tesla, SpaceX und X könnte sogar Einblick bekommen in Zahlungen, die an mögliche Konkurrenten seiner eigenen Unternehmen gehen.

Musk führt sich im Staatsapparat auf wie der CEO einer Firma, die er gerade aufgekauft hat. Über das sogenannte "Office of Personnel Management (OPM)" hat er sich Einfluss auf den Abbau der Behördenbelegschaft gesichert. Ähnlich wie bei Musks Entlassungswelle, als er den Nachrichtendienst Twitter (heute X) übernahm, haben auf sein Geheiß Tausende Regierungsangestellte Abfindungen angeboten bekommen, damit sie ihre Posten verlassen. Dabei ist rechtlich vollkommen unklar, ob sie das Geld überhaupt bekommen, sollten sie diesem Vorschlag zustimmen.

Demokraten schlagen Alarm: Eine Schattenregierung?

Während die meisten Republikaner die Zerschlagung der Bundesbehörden schweigend begleiten, sind die Demokraten alarmiert. Der demokratische Fraktionsführer im Senat, Chuck Schumer, sprach etwa von einer "Schattenregierung", die Elon Musk in Washington installieren würde. Das klingt wie ein altbekannter Vorwurf der Republikaner, die seit Jahren von einem "Deep State" sprechen, der von den Demokraten gelenkt würde.

Die Demokraten planen nun zumindest, ein Gesetz einzubringen, das Musk daran hindern soll, sich in das Zahlungssystem des US-Finanzministeriums mit Geldern im Wert von 6 Billionen Dollar einzumischen. Welchen Erfolg dieses Vorhaben angesichts der fehlenden Mehrheiten im Kongress haben kann, ist zweifelhaft.

Globale Auswirkungen der neuen Machtverhältnisse