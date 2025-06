Der Totalitarismus wird in Trumps Amerika jeden Tag realer

Das sind Zustände, die an Regime erinnern, über die Trump sonst gern herzieht. Er nennt sie "Bananenrepubliken" oder "Dreckslöcher". Wiederholt behauptete er, die Demokraten und sein Amtsvorgänger Joe Biden würden die USA wegen ihrer Politik in ein Dritte-Welt-Land verwandeln. Der US-Präsident befindet sich selbst auf diesem Weg. Denn er und seine Regierung achten weder auf demokratische Gepflogenheiten noch scheren sie sich um Gesetze oder Gerichtsurteile.

Trumps "größte Deportationsoperation der Geschichte"

Sie leben hier, sie arbeiten hier, sie zahlen Steuern – aber sie leben in Angst. In Kalifornien, jedem Bundesstaat, den Senator Padilla vertritt, rollt derzeit eine rigorose Abschiebepraxis, wie sie die USA seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Es gibt Razzien in Kirchen, an Schulen, bei Abschlussfeiern. Familien werden auseinandergerissen. Das alles unter dem Deckmantel "kriminalitätsbezogener Ermittlungen", wie Trumps als "Grenzzar" bezeichneter Abschiebebeauftragter Tom Homan behauptet. In Wahrheit aber kündigt er offen an, liberale Städte zu "fluten", mit ICE-Razzien, mit der Nationalgarde und der Militäreinheit, den Marines.