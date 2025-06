Mehrere Häuser in Altstadt in Flammen

Ein Mann hat Mordanschläge auf zwei demokratische Politiker und ihre Partner verübt. Der mutmaßliche Täter hatte eine Verbindung zur demokratischen Partei.

Der 57-jährige Vance B. soll die Abgeordnete Melissa Hortman und ihren Partner getötet sowie den Senator John Hoffman und seine Frau angeschossen und schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter ist derzeit auf der Flucht. Mehrere US-Medien haben den vollständigen Namen sowie Bilder von dem Mann veröffentlicht.

Der Mann arbeitet nach Informationen von US-Medien bei einer in Minnesota ansässigen Sicherheitsfirma. Er sei Leiter der Sicherheitspatrouillen und habe eine Ausbildung durch Angehörige des US-Militärs absolviert, heißt es auf der Website des Unternehmens. "Wir fahren Fahrzeuge derselben Marke und desselben Modells, die auch viele Polizeibehörden in den USA verwenden", heißt es dort weiter.

B. habe sich während der Tat als Polizeibeamter ausgegeben, berichteten die Behörden. Die Polizei traf ihn in der Nacht auf Samstag noch vor dem Haus der Abgeordneten Hortman an. Dort stand auch ein Fahrzeug mit Blaulicht, das wie ein Polizeiauto aussah.

Derzeit läuft die Fahndung nach dem Verdächtigen. Er soll zuletzt eine schwarze Schutzweste über einem blauen Hemd und eine blaue Hose getragen haben.

Mutmaßlicher Täter und die Verbindung zu den Demokraten

Seit 2013 war B. Mitglied des Workforce Development Board (Deutsch: Arbeitsmarktentwicklungsaussschuss) in den Counties Dacota und Scott in Minnesota. Das geht aus einem Beitrag aus dem Netzwerk LinkedIn hervor. Das Workforce Development Board berät und beaufsichtigt demnach die örtlichen Berufsbildungsprogramme. Zweimal wurde er von demokratischen Gouverneuren in das Amt des Vorsitzenden dieser regionalen Gruppe berufen – im Jahr 2019 von Tim Walz.

Der demokratische Gouverneur sprach bei der Pressekonferenz von einer "politisch motivierten Tat" und nannte den Vorfall eine "unaussprechliche Tragödie". Die getötete Abgeordnete Hortmann würdigte er als eine "enge Freundin".

Als Vorsitzender des Workforce Development Boards war B. offiziell Berater der Demokraten. Er registrierte sich jedoch zuletzt 2004 als Republikaner zur Wahl, wie die New York Post berichtete.

Der 57-Jährige hatte nach Informationen von t-online beruflich mehrere Standbeine. So taucht B. auch noch als Geschäftsführer einer weiteren Sicherheitsfirma auf, die ihren Sitz in der Demokratischen Republik Kongo haben soll. Laut der Website, die inzwischen nicht mehr online verfügbar ist, soll B. einen Doktortitel besitzen und in der Vergangenheit für mehrere große US-Konzerne tätig gewesen sein. Außerdem soll er verheiratet sein und Kinder haben.