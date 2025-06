Sänger flirtet offensiv in TV-Show

Entscheidung über US-Angriff Trump spricht Frist für Iran aus

Donald Trump im Weißen Haus: Er will innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die USA im Iran eingreifen. (Quelle: IMAGO/Ken Cedeno/imago)

Ob die USA in den Krieg gegen den Iran eingreifen, das will Trump in den nächsten Tagen entscheiden. Er hofft weiter auf Verhandlungen.

US-Präsident Donald Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen darüber entscheiden, ob die USA an der Seite Israels in den Krieg gegen den Iran eingreifen. Das Weiße Haus sieht noch immer eine "beträchtliche Chance" für Verhandlungen, die zeitnah mit dem Iran stattfinden könnten oder auch nicht, zitierte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt den Präsidenten bei einer Pressekonferenz.

Leavitt bestätigte zudem, dass es nach wie vor Kontakt zwischen dem Iran und den USA gebe. Details nannte sie dazu nicht. Auf die Frage, was ein neues Abkommen mit dem Iran aus Sicht der USA enthalten müsste, sagte sie: "Keine Anreicherung von Uran". Die Sprecherin des Weißen Hauses bekräftigte, dass die USA dem Iran bereits einen "Deal" geschickt hätten, der realistisch sei. Weitere Angaben machte sie nicht. Die nächste Gesprächsrunde zwischen den beiden Ländern war eigentlich für vergangenen Sonntag geplant. Der israelische Angriff auf den Iran machte die Pläne aber zunichte.

Der Präsident habe deutlich gemacht, dass er immer Diplomatie anstrebe, so Leavitt. Er scheue sich allerdings auch nicht, Stärke zu zeigen, falls nötig. Zuvor hatten Medien berichtet, dass Trump sich bereits grundsätzlich für einen Angriff entschieden hätte, aber noch weitere diplomatische Initiativen abwarten wolle.

US-Waffe soll Atomanlage zerstören können

Israel ist auf die Unterstützung des US-Militärs angewiesen, um den unterirdischen Nuklear-Komplex in Fordo – das mutmaßlich wichtigste Ziel des israelischen Militärs – auszuschalten. Unter den westlichen Staaten verfügen nur die USA mit ihren präzisionsgelenkten "Bunkerbrecher"-Bomben über eine geeignete Waffe, um die tief in den Berg eingegrabene Anlage zur Urananreicherung zu zerstören. Allerdings gibt es unter Experten Bedenken, ob dies auch wirklich gelingen kann.

In den vergangenen Tagen betonte Trump auffällig häufig, sein Ziel sei keine Waffenruhe, sondern dass der Iran keine Atomwaffe bekomme. Sollten sich die USA dazu entscheiden, aktiv in den Krieg einzusteigen, wäre eine neue dramatische Eskalationsstufe erreicht. Bislang beteiligen sich die USA nach Regierungsangaben nicht an den Kämpfen, das US-Militär unterstützt Israel allerdings bei seiner Verteidigung.

Europäische Verhandlungen mit dem Iran

Für den morgigen Freitag sind europäische Verhandlungen mit dem Iran geplant. Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen im schweizerischen Genf mit ihrem Kollegen aus Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln.

Trumps Sprecherin betonte, der US-Präsident erwarte sich von dem Treffen die direkte Botschaft der Europäer an den Iran, dass dieser keine Atomwaffe bekommen dürfe. "Um es ganz klar zu sagen: Der Iran hat alles, was er braucht, um eine Atomwaffe zu erlangen", sagte Leavitt. Ihr zufolge würde es nur ein paar Wochen dauern, um die Produktion dieser Waffe abzuschließen, wenn der oberste Führer des Iran es anordnen würde.