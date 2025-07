Machtkampf eskaliert völlig Der "weiße Ritter" der AfD strauchelt

27.07.2025

NRW-Landeschef Martin Vincentz: Sein Verband ist einer der mitgliederstärksten in der AfD.

In der nordrhein-westfälischen AfD tobt ein erbitterter Machtkampf. Landeschef Martin Vincentz gerät dabei in Bedrängnis – und seine Methoden in Verruf. Fällt einer der Letzten, der als vergleichsweise gemäßigt gilt?

Sondersitzungen, Parteiaustritte, Parteiausschlussverfahren: In der AfD Nordrhein-Westfalen ist ein Machtpoker öffentlich eskaliert. Gefährlich wird das auch für den Landeschef Martin Vincentz. Der hält sich seit mehr als drei Jahren auf dem Posten, der in der AfD gemeinhin als Schleudersitz gilt. Keiner hat das bisher so lange geschafft.

Als "weißer Ritter" inszeniere sich der 38-jährige Vincentz bisher dabei gerne, wie Parteikollegen sagen. Als ein Anti-Höcke im Westen. Weniger radikal – und weniger Russland zugeneigt. Einer der Letzten, der zumindest manchmal noch gegen Rechtsextremisten in der AfD vorgeht. Viele andere AfD-Parteichefs hat ein solches Vorgehen ihren Job gekostet: Meuthen, Petry, Lucke. Einen im Vergleich gemäßigten Anstrich verlieh Vincentz, der eigentlich Arzt ist, seinem Landesverband so nach außen.

Nun aber trägt Vincentz in Kreisen seines Landesverbands einen anderen Namen. Er ist angelehnt an einen Rapper, der tief gefallen ist: "PAV Daddy". PAV ist in der AfD die geläufige Abkürzung für "Parteiausschlussverfahren". Es ist das äußerste Mittel, zu dem ein Vorstand greifen kann: der Antrag auf Verstoß eines Mitglieds aus der Partei. Parteiinterne Schiedsgerichte müssen ihn absegnen, die Betroffenen können danach auch vor normalen Gerichten klagen.

"Verlogen" und "zweierlei Maß" bei Ausschlüssen

Solche Verfahren sind in anderen Parteien selten, weil die Hürden hoch, die Aussichten gering sind. Sehr weit müssen Mitglieder dafür über die rote Linie treten und sich zum Beispiel des parteischädigenden Verhaltens schuldig machen. In der AfD aber werden die Verfahren, auch außerhalb von NRW, häufig als Machtmittel eingesetzt, um Konkurrenten zu beseitigen oder zumindest zeitweise kaltzustellen und zu beschädigen.

Unter Vincentz, so kritisieren im Gespräch mit t-online mehrere Mitglieder der AfD NRW, ist es in den vergangenen Wochen und Monaten zu weit gegangen mit den angestrengten Rauswürfen. Vor allem mit jenen Parteiausschlussverfahren ohne gute Begründung, die vor normalen Gerichten keinen Bestand haben dürften. "Es wird ständig mit zweierlei Maß gemessen", kritisiert ein Funktionär. Als "nicht mehr nachvollziehbar" und "verlogen" bezeichnen auch andere die Vorgänge.

Laut und öffentlich wahrnehmbar ist diese Kritik inzwischen und ein sicheres Zeichen: Vincentz' Macht bröckelt. Einer der größten Landesverbände der AfD droht damit vollends ins Chaos zu rutschen. Das passiert wenige Monate vor der Kommunalwahl in NRW und weniger als ein Jahr, bevor ein neuer Landesvorstand gewählt werden soll.

Die Kritik legt außerdem offen, wie wenig Vincentz' Image als "weißer Ritter" stimmt: Seine öffentlich geäußerten Positionen mögen vergleichsweise gemäßigt sein in der AfD – seine Deals sind es nicht. Ohne Skrupel paktiert er mit Völkischen, Rechtsextremen und Russlandpropagandisten, um sich selbst an der Macht zu halten. Exemplarisch steht er damit auch für die Strategie und Nöte der letzten verbleibenden halbwegs Konservativen in der Partei. Jetzt aber könnte er einen Deal zu viel gemacht haben.

PAV 1: Matthias Helferich – Der ewige Widersacher