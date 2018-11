Ivanka Trump nutzte privates Mail-Konto dienstlich

Offenbar hat Donald Trumps Tochter Hunderte dienstliche E-Mails von ihrem privaten Konto versendet. Als Beraterin des US-Präsidenten verstößt sie damit gegen Vorgaben des Weißen Hauses.

Die Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, hat einem Medienbericht zufolge Hunderte dienstliche E-Mails von einem privaten E-Mail-Konto aus verschickt und damit in vielen Fällen wohl gegen Vorgaben des Weißen Hauses verstoßen. Das berichtet die "Washington Post".



Die Zeitung zitiert einen Anwalt von Ivanka Trump, der die teilweise Nutzung des privaten Mail-Accounts seiner Mandantin einräumte und betonte, dies sei geschehen, bevor sie über die Regeln zum Umgang mit E-Mails informiert worden sei. Der Anwalt versicherte auch, keine dieser Mails habe als vertraulich eingestufte Informationen enthalten. Ivanka Trump habe das persönliche Mail-Konto "manchmal" genutzt für logistische Fragen und terminliche Absprachen bezüglich ihrer Familie.

