Trump serviert Football-Spielern im Weißen Haus Fastfood

Pizza, Hamburger, Pommes: Donald Trump hat ein Hochschul-Football-Team im Weißen Haus empfangen, um deren gewonnene Meisterschaft zu feiern. Doch anstatt feiner Häppchen wurde Fastfood serviert.

Wegen der Haushaltssperre hat US-Präsident Donald Trump ein Hochschul-Football-Team im Weißen Haus mit Fastfood bewirtet. "Wir haben amerikanisches Fastfood bestellt und ich habe es bezahlt", sagte Trump am Montag, bevor er die Clemson Tigers in seinem Amtssitz in Washington empfing. "Es ist wegen des Shutdowns, wie Sie wissen."

"Wir haben Pizzen, wir haben 300 Hamburger, viele, viele Pommes frites, all unser Lieblingsessen", sagte Trump, der eine ausgesprochene Schwäche für Fastfood hat. "Ich denke, sie (die Football-Spieler) werden das besser finden als alles, was wir ihnen hätten anbieten können." Er gehe nicht davon aus, dass viele Essensreste übrig bleiben würden, witzelte der Präsident, bevor er die Sieger der letzten Hochschul-Football-Meisterschaft empfing.

The Democrats’ refusal to compromise on border security and reopen the government didn’t stop President Trump from hosting national champion @ClemsonFB tonight. He personally paid for the event to be catered by some of America’s great fast food joints pic.twitter.com/eK4CuuBXGM