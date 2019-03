Nach Entlastung in Russland-Affäre

Mein Haus, meine Bildung, mein Amt: Trump läuft Protz-Amok

29.03.2019, 07:46 Uhr

Donald Trump: So feierte der US-Präsident seine "komplette Entlastung" durch den Bericht von Sonderermittler Robert Mueller. (Quelle: t-online.de)

Sonderermittler Robert Mueller hat Donald Trump in seinem Bericht entlastet. Es habe keine geheimen Absprachen mit Russland bei der US-Wahl 2016 gegeben. Der Präsident feierte das auf Twitter. (Quelle: t-online.de)

US-Präsident Donald Trump wurde gerade erst in der Russland-Affäre entlastet, nun wendet er sich an seine Kritiker: Dabei zählt er auf, was ihn aus seiner Sicht über andere erhebt.

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der glimpflich überstandenen Russland-Untersuchung von seinen Anhängern bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Michigan feiern lassen - und auch mit Eigenlob nicht gespart:

"Ich habe eine bessere Bildung als sie, ich bin klüger als sie, ich ging zu den besten Schulen, sie nicht. Viel schöneres Haus, viel schönere Wohnung, alles viel schöner. Und ich bin Präsident und sie nicht."







Er bezog sich auf die Demokraten, die er für das Aufkommen der Vorwürfe gegen ihn verantwortlich macht.