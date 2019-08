Nach Trumps rassistischen Tweets

Schwarzer Republikaner zieht sich zurück

02.08.2019, 10:47 Uhr | AFP

Will Hurd: Der Abgeordnete aus Texas bezeichnete Trumps Tweet als "rassistisch und fremdenfeindlich". (Archivbild) (Quelle: Eric Gay/AP/dpa)

Nur wenige Mitglieder aus Trumps Partei stellten sich gegen die rassistischen Tweets des Präsidenten. Will Hurd tat es. Nun will der einzige schwarze Republikaner im Repräsentantenhaus nicht wieder kandidieren.

Der einzige schwarze Republikaner im US-Repräsentantenhaus will bei der nächsten Wahl nicht wieder antreten. Der Abgeordnete Will Hurd aus dem Bundesstaat Texas sagte, er wolle künftig außerhalb der "Hallen des Kongresses" an der Schnittstelle zwischen Technologie und Sicherheit arbeiten. Hurd hatte im Juli die Angriffe von US-Präsident Donald Trump auf weibliche Kongressabgeordnete der oppositionellen Demokraten kritisiert.

Trump hatte die vier dunkelhäutigen Politikerinnen, die dem linken Flügel der Demokraten angehören, Mitte Juli im Onlinedienst Twitter und bei Wahlkampfauftritten attackiert. Er warf ihnen vor, die USA zu hassen, und forderte sie auf, in ihre Herkunftsländer zurückzugehen. Drei der vier Frauen wurden in den USA geboren. Hurd hatte Trumps Tweets als "rassistisch und fremdenfeindlich" verurteilt. Sie seien "dem Anführer der freien Welt unwürdig".





Hurd hatte zudem als einer von nur vier Republikanern für eine Resolution gestimmt, mit der das Repräsentantenhaus die "rassistischen Kommentare" Trumps verurteilte. "In Amerika gibt es keinen Platz für Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Hass", hatte Hurd damals bei Twitter geschrieben.