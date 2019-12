"Drittklassige" Medien: Trump legt gegen Bloomberg nach

Die Nachrichtenagentur Bloomberg darf künftig nicht mehr an Wahlkampfveranstaltungen des US-Präsidenten teilnehmen. Doch dabei belässt es Donald Trump nicht – er legt auf Twitter nach.



US-Präsident Donald Trump hat seinen vorzeitig begonnenen "Wahlkampf" gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg mit neuen Attacken fortgesetzt. "Mini Mike Bloomberg hat seine drittklassige Nachrichtenorganisation angewiesen, weder gegen ihn noch einen anderen Demokraten zu recherchieren, sondern nur Präsident Trump zu verfolgen", twitterte der Präsident am späten Montagabend (Ortszeit). "Die scheiternde New York Times hält dies für OK, da ihr Hass und Vorurteil so groß sind, dass sie nicht geradeaus gucken kann. Und das ist nicht OK!"

Mini Mike Bloomberg has instructed his third rate news organization not to investigate him or any Democrat, but to go after President Trump, only. The Failing New York Times thinks that is O.K., because their hatred & bias is so great they can’t even see straight. It’s not O.K.!