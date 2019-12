Trump verhöhnt Thunberg: "Chill Greta, Chill!"

Am Mittwoch kürte das "Time"-Magazine Greta Thunberg zur "Person des Jahres 2019". Auch Donald Trump galt als Anwärter für den Titel. Nun griff er die 16-Jährige auf Twitter an – mit einer grenzwertigen Anspielung.

US-Präsident Donald Trump gönnt der Klimaaktivistin Greta Thunberg die Auszeichnung als "Person des Jahres" durch das "Time"-Magazine nicht. Auf Twitter bezeichnete Trump die Entscheidung der einflussreichen Zeitschrift als lächerlich.

Zudem warf der US-Präsident der 16-Jährigen vor, ihre Gefühle nicht unter Kontrolle zu haben: "Greta muss an ihrem Problem mit Aggressionsbewältigung arbeiten", schrieb Trump auf Twitter, "und dann schau dir einen schön altmodischen Film mit einem Freund an!" Er empfahl der Aktivistin, sich zu entspannen: "Chill Greta, Chill!"

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE