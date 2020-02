Trotz Impeachment-Verfahren

Donald Trump laut Umfrage beliebt wie noch nie

05.02.2020, 19:30 Uhr | dpa

Gerade erst hatte sich Donald Trump in der Rede zur Lage der Nation selbst gelobt – und viele Amerikaner scheinen ihm zuzustimmen: Knapp die Hälfte gaben an mit ihrem Präsidenten zufrieden zu sein.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hat dem Ansehen des US-Präsidenten einer Umfrage zufolge nicht geschadet – und möglicherweise sogar das Gegenteil bewirkt. Trump erreichte in einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Gallup die höchste Zustimmungsrate seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017. Wie Gallup am Dienstag mitteilte, befürworten 49 Prozent der Befragten, wie Trump seinen Job als Präsident wahrnimmt.

Die andere Hälfte der Befragten (50 Prozent) gab allerdings an, nicht mit dem Führungsstil des Republikaners einverstanden zu sein. Ob Trumps höherer Beliebtheitsgrad auf das Amtsenthebungsverfahren und der Gegenreaktion darauf, der Wirtschaftslage oder noch anderen Faktoren zurückzuführen ist, müsse sich zeigen, erklärte das Institut.

Auch Impeachment-Verfahren wird für Trump wohl gut ausgehen

Der Senat will am Mittwoch ein Urteil in dem Amtsenthebungsverfahren fällen, das die Demokraten in Gang gesetzt hatten. Wegen der republikanischen Mehrheit in der Parlamentskammer wird mit einem Freispruch Trumps von den Vorwürfen gerechnet. Das Repräsentantenhaus hatte den Präsidenten vergangenes Jahr wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses angeklagt.

In der Gallup-Umfrage verzeichneten Trumps Republikaner ihr bestes Ergebnis seit 2005. Demnach stehen 51 Prozent der Befragten der Partei positiv gegenüber, 46 Prozent negativ. Im September gaben noch lediglich 43 Prozent an, den Republikanern gegenüber positiv eingestellt zu sein. Das Meinungsbild über die Demokraten habe sich im Vergleich zu September dagegen leicht verschlechtert (von 48 Prozent auf 45 Prozent).