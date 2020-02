Vorfall im US-Bundestaat Wisconsin

Berichte: Tote nach Schüssen bei Brauerei in Milwaukee

27.02.2020, 00:49 Uhr | dpa

Polizei mit Spürhunden in Milwaukee: In einer Brauerei in der US-Stadt sollen tödliche Schüsse gefallen sein. (Quelle: Morry Gash/AP/dpa)

In den USA sind Medienberichten zufolge sieben Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich in einer Bierbrauerei in der Stadt Milwaukee.

Bei einem Schusswaffenvorfall in einer Bierbrauerei in der US-Stadt Milwaukee im Bundestaat Wisconsin sind laut einem Medienbericht sieben Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um sechs von einem Schützen angegriffene Menschen sowie den mutmaßlichen Täter, meldete am Mittwoch die Lokalzeitung "Milwaukee Journal Sentinel". Von den Behörden lag zunächst keine Bestätigung zu Todesopfern vor.

Die Polizei teilte zunächst lediglich mit, dass es einen "schwerwiegenden Vorfall" in dem Stadtgebiet gegeben habe, in dem die Brauerei liegt. Sie forderte die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden.

Nach Angaben der Zeitung sowie von Lokalsendern fielen die Schüsse in einer Brauerei der Firma Molson Coors. Der mutmaßliche Täter sei erst am Mittwoch von dem Unternehmen entlassen worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie dutzende Rettungswagen vor der Brauerei vorfuhren.