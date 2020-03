Trump prahlt: "Präsident Trump ist ein Quoten-Hit"

Das Interesse an der Corona-Krise ist riesig, auch in den USA. Donald Trump freuen seine guten TV-Quoten. Er zitiert auf Twitter einen Artikel dazu – und lässt einen entscheidenden Teil weg.

US-Präsident Donald Trump ist stolz auf die hohen Einschaltquoten seiner täglichen Pressebriefings zur Coronavirus-Pandemie. Dass seine Zuschauerzahlen derart hoch seien, mache die Medienlandschaft verrückt, behauptete Trump auf Twitter. Seine Quoten seien mit denen von Football-Übertragungen oder der Show "The Bachelor" vergleichbar, zitierte er stolz einen Presseartikel.

Aus dem Text der "New York Times" zitierte er in einer weiteren Reihe von Tweets ausführlich. Dort heißt es zu Beginn: "Präsident Trump ist ein Quoten-Hit." Allerdings unterschlug Trump in seinen Tweets den Rest des Satzes. Der lautete vollständig: "Präsident Trump ist ein Quoten-Hit, und einige Journalisten und Experten des öffentlichen Gesundheitssektor sagen, das könnte eine gefährliche Sache sein."

“President Trump is a ratings hit. Since reviving the daily White House briefing Mr. Trump and his coronavirus updates have attracted an average audience of 8.5 million on cable news, roughly the viewership of the season finale of ‘The Bachelor.’ Numbers are continuing to rise...