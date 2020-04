Bernie Sanders ist raus. Damit bleibt Joe Biden der einzige mögliche Präsidenschaftsanwärter der US-Demokraten. Das Wahlkampfteam von Donald Trump reagiert mit einer klaren Ansage.

Donald Trumps Wahlkampfteam zufolge wird der US-Präsident den designierten Kandidaten der Demokraten bei der Abstimmung im November "vernichten". Der Republikaner Trump breche weiter das verkrustete Washington auf, während Joe Biden der Kandidat der demokratischen Parteielite sei, erklärte Trumps Kampagne am Mittwoch.

Unmittelbar zuvor hatte der linke Senator Bernie Sanders seinen Ausstieg aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur erklärt, womit Biden der einzig verbliebene Kandidat der oppositionellen Demokraten ist. Trump appellierte über Twitter an enttäuschte Unterstützer von Bernie Sanders: "Die Bernie-Leute sollten zur Partei der Republikaner kommen, wechselt!".

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!