Protest und Krawall in Washington

Proteste und Krawalle: "Diese Szenarie am Weißen Haus war vor Kurzem noch unvorstellbar", sagt t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold vor Ort in Washington. (Quelle: t-online.de)

Der heftige Protest in Amerikas Städten weitet sich aus. Selbst das Weiße Haus ist nun direkt betroffen. US-Korrespondent Fabian Reinbold schildert die Lage vor Ort eindrücklich im Video.



Trotz Ausgangsverboten eskalieren die Proteste in zahlreichen Städten der USA. In der Hauptstadt Washington kommt es nun ebenfalls zu Krawallen, direkt vor dem Regierungssitz Donald Trumps. "In der Luft liegt noch der Rauch von Feuern", beschreibt Fabian Reinbold, USA-Korrespondent von t-online.de, die Lage am Weißen Haus am Pfingstmontag.

Im Protest nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten mischen sich verschiedene Gruppen. Die Szenen, die sich nun nachts vor der US-Regierungszentrale abspielen, seien vor kurzem noch kaum vorstellbar gewesen.



Wie die Atmosphäre vor Ort aussieht, wer hinter den Ausschreitungen steckt und was die Aussichten für den US-Präsidenten sind, beschreibt Fabian Reinbold oben im Video oder hier.