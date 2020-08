"Sind Sie drogenabhängig?"

Biden macht sich über Trump-Forderung lustig

06.08.2020, 10:37 Uhr | nhr, t-online.de

Geht es nach US-Präsident Donald Trump, müsste sein demokratischer Konkurrent Joe Biden einen Test machen, um seine geistige Fitness unter Beweis zu stellen. So etwas habe er nicht gemacht, erklärt Biden in einem Interview. (Quelle: AFP)

In drei Monaten wird in den USA gewählt: Der Wahlkampf zwischen Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden läuft. Beide zweifeln an den geistigen Fähigkeiten des Gegenübers – und Biden veralbert Trump.

US-Präsident Donald Trump nennt seinen Herausforderer Joe Biden "Sleepy Joe" und stellt dessen kognitive Fähigkeiten in Frage, weil dieser im Wahlkampf immer wieder abwesend wirkt. Trump selbst prahlt mit seiner geistigen Gesundheit und betont, dass ein Test ihm beste kognitive Eigenschaften bescheinigt habe.

Als ein Moderator Joe Biden auf den Disput der Kontrahenten anspricht und den Demokraten fragt, ob dieser auch einen Test gemacht habe, bricht dieser in schallendes Gelächter aus – und zieht den Moderator und Donald Trump durch den Kakao. Unter anderem stellt Biden dem Moderator die Frage: "Sind Sie drogenabhängig?"



Die Szene im Video sehen Sie hier oder weiter oben im Artikel.