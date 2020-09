Trumps Ex-Berater angeklagt

Verfahren gegen Steve Bannon soll im Mai beginnen

01.09.2020, 10:45 Uhr | dpa

Steve Bannon vor dem Gerichtsgebäude in New York: Derzeit ist der angeklagte Ex-Trump-Berater auf Kaution frei. (Quelle: imago images)

Er galt als Chef-Stratege im Weißen Haus, dann überwarf er sich mit Trump. Nun soll er vor Gericht: Sein Prozess wegen veruntreuter Spendengelder beginnt demnach im Mai.

Das Gerichtsverfahren gegen den früheren Chefstrategen von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, soll im Mai nächsten Jahres in New York beginnen. Bundesrichterin Analisa Torres legte bei einer Anhörung in New York am Montag den 24. Mai als Starttermin fest. Sie warnte zugleich, dass sich das Datum verzögern könnte, weil in mehreren Gerichtssälen wegen der Corona-Pandemie Arbeiten für Schutzmaßnahmen anstünden.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Bannon und drei weiteren Beschuldigten vor, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko abgezweigt zu haben. Bannon war in der vorvergangenen Woche festgenommen worden. Er plädierte auf nicht schuldig und wurde gegen Kaution freigelassen. Am Montag plädierten auch die anderen drei Mitangeklagten auf nicht schuldig. Alle waren per Videoschalte der Gerichtsanhörung zugeschaltet worden.