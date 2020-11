Exklusive Umfrage

So viele Deutsche glauben an einen Wahlsieg von Trump

Am Dienstag schaut die ganze Welt auf die US-Wahlen. Wer macht das Rennen, Trump oder Biden? Die Deutschen haben einer exklusiven Umfrage zufolge einen Favoriten.

Am Dienstag wählt Amerika einen neuen Präsidenten. Der Republikaner und Noch-Amtsinhaber Donald Trump tritt gegen den Demokraten und Ex-Vizepräsidenten Joe Biden an. Aktuelle Umfragen aus den USA deuten an, dass Trump bei dieser Wahl den Kürzeren ziehen könnte – und auch die Deutschen glauben nicht an einen Sieg des 74-Jährigen, wie eine exklusive Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag von t-online ergab.





Demnach zweifeln 45,6 Prozent daran, dass Trump bei der US-Präsidentschaftswahl wiedergewählt wird. Etwa ein Drittel (34,5 Prozent) geht davon aus, dass der Republikaner im Amt bleibt. 19,9 Prozent sind sich nicht sicher, ob Trump das Rennen macht.



Im Dezember 2019 war noch etwa die Hälfte der Deutschen (50,1 Prozent) der Meinung, dass Trump bei den US-Wahlen besser abschneidet als sein Gegner. Rund 33 Prozent glaubten nicht an seine Wiederwahl, circa 17 Prozent zeigten sich damals unentschlossen.



Seitdem ist allerdings viel passiert: Die Corona-Pandemie brachte die US-Wirtschaft ins Wanken, dazu grassierte das Virus in Amerika wie in kaum einem anderen Land: Mehr als neun Millionen Infizierte und rund 231.000 Corona-Tote gibt es in den USA – beides ist ein Rekordwert. Die Kritik an Trumps Krisenmanagement reißt seitdem nicht ab – offenbar auch ein Grund, warum immer weniger Deutsche ihm den Wahlsieg zutrauen.

AfDler glauben an Trumps Sieg

Dabei gibt es allerdings markante Unterschiede zwischen den Anhängern der einzelnen Parteien. 71,7 Prozent der potentiellen AfD-Wähler sind sich sicher, dass Trump bei den US-Wahlen vorne liegt. 15,7 Prozent zweifeln daran. Auch knapp die Mehrheit der FDP-Sympathisanten (47,5 Prozent) sieht Trump als Gewinner. Bei den Grünen-Anhängern (21,5 Prozent) und den SPDlern (22,3 Prozent) glaubt lediglich eine Minderheit daran, dass der Republikaner den Demokraten aussticht, während bei den Linken (34,1 Prozent) und der Union (31,3 Prozent) rund ein Drittel von der Wiederwahl Trumps überzeugt ist.

Das Meinungsbild in Ost- und Westdeutschland ist recht einheitlich: Während 39,9 Prozent der Ostdeutschen einen Sieg Trumps vorhersehen, sprechen sich im Westen 33 Prozent dafür aus.





In den Altersgruppen zeigen sich jedoch Unterschiede. Am wenigsten überzeugt von einer Wiederwahl Trumps sind die 30- bis 39-Jährigen mit 50,9 Prozent. Lediglich 41,4 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sind der gleichen Meinung. Die 40- bis 49-Jährigen gehen mit 38,6 Prozent am stärksten davon aus, dass Trump gegen Biden gewinnt.

In die Umfrage flossen die Antworten von 5.053 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Personen ein, die vom 30. Oktober bis 2. November 2020 gefragt wurden: "Glauben Sie, dass Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 wiedergewählt wird?" Das Ergebnis ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren, der statistische Fehler der Gesamtergebnisse beträgt 2,5 Prozentpunkte; für Teilgruppen kann er davon abweichen.