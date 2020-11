Fehler im Wahlregister?

Trump-Fans wittern Betrug: Stimmen von toten Hundertjährigen

Stimmabgabe: Ein Wahlhelfer nimmt einen Wahlschein in einem Drive-Thru-Wahllokal für Briefwahl entgegen. Mehr Amerikaner als sonst haben von der Briefwahl Gebrauch gemacht. In der Datenbank finden sich aber auch Stimmabgaben mit den Daten längst Verstorbener. (Quelle: John Locher/dpa)

In den USA ist vieles sehr transparent. Aus den Wahlunterlagen geht hervor, dass William Bradley in Detroit gewählt hat. Nur: Er ist 1984 gestorben. Wahlbetrug, vermuten Trump-Anhänger – mal wieder.



Eine Backstein-Reihenhaus-Siedlung am Chrysler Drive in Detroit: Hier könnte ein Wähler leben, der Trump-Anhänger in ihrem Glauben an Wahlbetrug bestätigt. Laut den Unterlagen des staatlichen "Michigan Voter Information Center" ist William Bradley 118 Jahre alt, hat am 11. September Wahlunterlagen angefordert, den Wahlzettel am 19. September zugeschickt bekommen und am 2. Oktober per Briefwahl seine Stimme eingereicht. Immerhin 36 Jahre nach seinem Tod im Juni 1984, der sich im "US Social Security Death Index" nachvollziehen lässt.

Das Schauermärchen von den "Zombiewählern"

In Michigan war der Ausgang eng, Biden hatte mit 50,5 Prozent rund 160.000 Stimmen mehr als Trump (48 Prozent). Medien haben Biden in dem Bundesstaat aufgrund der Stimmauszählung bereits zum Sieger erklärt, Trump klagt dort aber. Vermeintliche "Zombiewähler" sind also wie geschaffen für Trumps Erzählungen von einem groß angelegten Wahlbetrug. Die Behauptung, tote Wähler spielten das Zünglein an der Waage, ist allerdings nicht neu.



Im Gegenteil: Bei jeder großen Wahl in den USA wird das oft widerlegte Schauermärchen neu erzählt. Grund dafür sind meist bekannte Fehler im Wahlregister und politische Interessen des Unterlegenen. Studien beziffern allerdings Hinweise auf tatsächlich stattfindenden Wahlbetrug in den USA auf etwa 0,0003 bis 0,0025 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Das überparteiliche "Brennan Center for Justice" schrieb dazu, dass es für Bürger wahrscheinlicher sei, "vom Blitz getroffen zu werden, als Stimmen im Namen eines anderen abzugeben". Behörden stoßen nur äußerst selten auf ernstzunehmende Fälle. Gerichte sind der Einschätzung gefolgt.

Studienautor widersprach Trump

Für Trump und seine Kampagne gegen die Briefwahl, die überwiegend von demokratischen Wählern genutzt wird, stellten derlei Studien allerdings bereits 2016 kein Hindernis dar, das Gegenteil zu behaupten: "Vor zehn Jahren gestorbene Menschen wählen immer noch", sagte er da. Er gab dabei eine Studie falsch wieder. Der Studienautor widersprach der Behauptung vehement.

Doch die Kampagne von Trump und seinen Republikanern ist darauf angelegt, die Briefwahl in Misskredit zu bringen. Im August erst verbreitete der Präsident einen Artikel, demzufolge bei den Vorwahlen in Michigan 846 verschickte Stimmzettel abgelehnt wurden, weil die Wähler zwischen Briefwahlabgabe und Auszählung verstorben waren.



Wer ist William Bradley?

Sie wurden aussortiert, weil das Wahlregister routinemäßig mit Daten abgeglichen wird, die von der Sozialversicherung übermittelt werden – etwa von Todesfällen oder Umzügen. Die Wahlbehörde überprüft abgegebene Stimmen also durchaus und sortiert sie zur Not aus.



Das könnte auch bei William Bradley der Fall gewesen sein: dass die Briefwahlstimme angekommen ist, aber der Prüfung nicht stand hielt und demnach nicht mitgezählt wurde. Oder liegt dem Fehler möglicherweise eine besondere Verwechslung zugrunde?

Unter der angegebenen Postleitzahl 48207 wohnt auch William Tarnell Bradley, 61 Jahre alt, und Sohn eines 2004 gestorbenen William E. Bradley. Der Enkel des vermeintlichen Wunder-Wählers? Wenn man nach William Bradley und seinem Geburtsmonat Juli in den Wahlunterlagen sucht, findet man auch einen registrierten Wähler. Beide Willam Bradleys haben keine Parteiaffinität eingetragen, könnten auch Trump-Wähler sein.

Der 61-jährige Bradley hat den Unterlagen zufolge keinen Wahlzettel angefordert und nicht abgestimmt. Hat er das vielleicht doch, aber seine Stimme ist dem toten Ahnen zugeordnet worden? Eine falsche Zuordnung, ein Fehler in der Datenbank? Das ist durchaus vorstellbar. t-online hat die Familie und die Behörden kontaktiert, aber noch keine Rückmeldung erhalten. Die Fälle wurden bekannt, als es in den USA später Abend war.

Offenbar haben Nutzer mit den Daten von vor mehr als 100 Jahren gestorbener Menschen weitere Suchen in der Datenbank gestartet. Sie haben weitere Treffer gelandet – noch mehr vermeintliche Zombiewähler in Michigan. In Mason County hat den Unterlagen zufolge Donna Brydges, geboren 1901, ihre Stimme abgegeben.



ANOTHER ONE: Apparently June Aiken (born in 1900) voted via absentee ballot in Jackson County, Michigan. That would make them 120 years old!



Born in 1900!! https://t.co/Pt6g0PpljJ pic.twitter.com/BPOXsLXIRy — Essential Fleccas 🇺🇸 (@fleccas) November 5, 2020

Rekordhalterin ist aber Briefwählerin June Aiken, geboren 1900. Zumindest in ihrem Fall stießen andere Internetnutzer aber auch auf eine Dame gleichen Namens unter der Postleitzahl. Als Anhaltspunkte für groß angelegten Wahlbetrug reicht das allerdings vermutlich nicht.

Der Text wird mit möglichen weiteren Informationen zu den aktuellen Fällen aktualisiert.