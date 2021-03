Auf dem Weg nach Atlanta

Biden stolpert mehrmals auf den Stufen zur Präsidentenmaschine

20.03.2021, 00:04 Uhr | dpa, t-online, wan

US-Präsident Joe Biden hält sich am Geländer der Gangway zur Air Force One fest. Er war ins Straucheln geraten. (Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa)

Schrecksekunden für den Secret Service: Als US-Präsident Joe Biden die Stufen zur Air Force One emporstieg, verfehlte er eine Stufe und stolperte – und das vor laufenden Kameras.



US-Präsident Joe Boden geriet bei der Abreise zu einem Trip in den Bundesstaat Georgia ins Straucheln. Als Biden die Treppe zur Präsidentenmaschine Air Force One bestieg, stolperte er auf halber Strecke, fing sich aber - mit der Hand am Geländer. Nach zwei weiteren Stufen stolperte er allerdings erneut und dann noch mal, sodass er mit dem Knie auf den Stufen landete. Der Demokrat richtete sich schnell wieder auf, klopfte sich kurz die Hose ab und brachte den Rest der Treppe ohne weitere Komplikationen hinter sich. An der Tür drehte er sich kurz um, salutierte und schritt ins Flugzeug.

Das Weiße Haus bemühte sich schnell um Schadensbegrenzung und vermeldete, der 78-jährige Präsident sei wohlauf und habe keinen Schaden genommen. Seine Kommunikationsdirektorin Kate Bedingfield erklärte auf Twitter: "Ich weiß, das einige gesehen haben, wie Präsident Biden auf der Treppe zur AF1 ausgerutscht ist, aber ich bin froh vermelden zu können, dass es ihm gut geht und er keine medizinische Hilfe benötigte."

Erst vor kurzem hatte sich Biden am Bein verletzt: Nach seiner Wahl im November verstauchte er sich beim Spielen mit seinem Schäferhund den rechten Knöchel und zog sich kleine Stressfrakturen im Fuß zu. Biden musste eine Zeit lang einen stiefelartigen orthopädischen Stützschuh tragen. Den ist aber inzwischen wieder los.