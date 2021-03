Corona in den USA

Trump hat Faucis Rat bewusst ignoriert

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in einem Podcast-Interview gestanden, dass er dem Rat des Immunologen Fauci bewusst nicht gefolgt sei. Stattdessen äußert er sich weiterhin überzeugt von sich selbst.

Während seiner Amtszeit ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump dem Rat des US-amerikanischen Immunologen Anthony Fauci bewusst nicht gefolgt. Das gab Trump nun offen – und vor allem ohne erkennbare Reue – in einem Podcast-Interview mit Lisa Boothe zu. Boothe ist vor allem durch ihre Beschäftigung beim amerikanischen Nachrichtensender "Fox News Channel" bekannt.



"Ich habe ihm zugehört, aber nicht getan, was er sagte, denn ehrlich gesagt sind seine Belege keine guten Belege", sagte Trump in dem Podcast "The Truth with Lisa Boothe". Die langjährige Erfahrung von Fauci kommentierte Trump mit den Worten: "Ich habe ihn nicht wirklich befördert. Er ist schon seit 40 Jahren dort – er ist schon Ewigkeiten dort."



Wie die Medienorganisation "Insider" berichtete, gingen die Meinungen von Trump und Fauci zur Corona-Pandemie oft auseinander. Während Fauci beispielsweise dagegen war, Einreisen aus China zu verbieten, hielt Trump an Entscheidungen wie diesen fest. Auch heute ist der ehemalige US-Präsident noch von deren Richtigkeit überzeugt: "Wenn wir das nicht getan hätten, hätten wir nun Hunderttausende Tote mehr in unserem Land", sagte Trump im Podcast-Interview.